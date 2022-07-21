أعلنت وزارة التعاون الدولي حصول مصر على منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 117.9 مليون يورو لدعم موازنة قطاعي المياه والطاقة، حسب بيان حكومي الخميس.

وتواجه مصر ضغوط على موازنتها العامة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة سعر برميل النفط عن 100 دولار، فيما تعتمد مصر سعر برميل النفط عند 80 دولار في الموازنة العامة للعام المالي الحالي الذي بدأ هذا الشهر.

وتسعى مصر لتحرير أسعار الوقود وخفض دعم المواد البترولية لتخفيف عبء الموازنة العامة للدولة.

لكنها اضطرت لرفع قيمة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي - في مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالميا - إلى 28.09 مليار جنيه أو نحو 1.5 مليار دولار بزيادة 48.5% عن العام المالي الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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