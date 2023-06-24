أعلنت عملاق النفط السعودية أرامكو وشركة توتال إنيرجيز الفرنسية، ترسية عقود بقيمة 11 مليار دولار لبدء أعمال الإنشاءات في مشروع مجمع "أميرال" للبتروكيماويات، وفقا لبيان يوم السبت.

وأميرال، هو مشروع توسعة بتروكيميائية في مصفاة ساتورب بمدينة الجبيل الصناعية السعودية.

وتعد عقود الترسية، هي بداية أعمال الإنشاءات في المشروع وتتعلق بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء.

وتم ترسية العقود على عدة شركات بينها هيونداي للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، ومير تكنيمونت الإيطالية، وشركات محلية.

ويتوقع أن يجذب هذا التوسع أكثر من 4 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية في عدد من القطاعات الصناعية.

وحسب البيان، يتوقع أن يُسهم التوسّع في توفير نحو 7 آلاف وظيفة محلية مباشرة وغير مباشرة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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