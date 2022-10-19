* تم التحديث بأرقام تضخم منطقة اليورو

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة على أساس سنوي في سبتمبر بنسبة 10.1%، حسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الأربعاء.

وارتفع التضخم ب 0.5% على أساس شهري. وكان معدل التضخم السنوي سجل 9.9% في أغسطس.

وقادت زيادة أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وتكاليف السكن، والأغذية والمشروبات غير الكحولية، والنقل، التضخم للارتفاع، ليعود مرة أخرى إلى مستوى يوليو الماضي والذي كان مستوى قياسي يعتبر الأعلى في 40 عام.

وفي منطقة اليورو، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال سبتمبر إلى 9.9% - و هي نسبة قريبة من التوقعات التي جاءت عند 10%- من 9.1% في أغسطس، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة والغذاء والتبغ والكحوليات.

وارتفع التضخم للمنطقة التي تضم الدول الأوروبية بنسبة 1.2% على أساس شهري.

وزادت أسعار الطاقة على أساس سنوي بنسبة 4.19% والطعام والكحول والتبغ 2.47%.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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