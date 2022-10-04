وقع الأردن اتفاق تمويل لمشروع الأمن الغذائي الطارئ بالبلاد بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) يوم الثلاثاء.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة إن الاتفاق يهدف لتوفير السلع الاستراتيجية من مادتي القمح والشعير، بحسب بيان نقلته وكالة بترا.

وصندوق أوبك للتنمية الدولية هو مؤسسة تمويل إنمائي أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في العام 1976، وتضم 12 دولة في عضويتها من بينها الجزائر والعراق والكويت وليبيا والسعودية والإمارات وإيران، بحسب موقعه الإلكتروني.

وكانت وزارة التخطيط الأردنية وقعت الأسبوع الماضي اتفاق تمويل لشراء السلع الاستراتيجية بقيمة 200 مليون دولار، مع البنك الإسلامي للتنمية.

اتفاق آخر

كما وقعت شركة مياه الأردن "مياهنا" -المسؤولة عن تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بـ 3 محافظات في المملكة- اتفاقية منحة بقيمة 22.6 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية -المعنية بتقديم المساعدات الخارجية الأمريكية- لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع الفاقد المائي، وفقا لبيان منفصل أوردته وكالة بترا يوم الثلاثاء.

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ أعمال بمحافظتي عمان والزرقاء بهدف خفض الفاقد المائي، ورفع أداء وكفاءة استخدام الموارد المائية، وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي.

وسيستخدم تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية إضافة إلى 2.4 مليون دولار تتحملها الشركة الأردنية لاستكمال أهداف مشروع الفاقد المائي على مدى الأربعة أعوام المقبلة.

ويتوقع أن يتم توفير ما يزيد على 3.5 مليون متر مكعب من المياه سنويا، إضافة إلى خفض نسبة الفاقد المائي في كل من عمان والزرقاء، وفقا للبيان.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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