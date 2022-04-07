أعلن السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، يوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 100 مليون يورو لدعم مصر، من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

وبحسب تغريدة نشرها حساب الاتحاد الأوروبي على تويتر، قال بيرجر إن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب شركائه في هذه الأوقات الصعبة من المحنة الاقتصادية الناجمة عن ما أطلق عليه "العدوان الروسي".

وتواجه مصر تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية منذ الحرب، وخاصة القمح الذي تعد أكبر مشتر له في العالم، إضافة إلى ارتفاع تكلفة وارداتها من المواد البترولية مع ارتفاع سعر النفط.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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