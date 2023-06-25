أعلن جهاز الاستثمار العُماني، وهو صندوق الثروة السيادي بالسلطنة، تخصيص 100 مليون ريال عُماني (259.7 مليون دولار) لدعم السيولة ببورصة مسقط ضمن مبادرات تهدف إلى تحفيز الاستثمار بالبورصة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية يوم الأحد.

وتسعى السلطنة ضمن رؤيتها 2040 -وهي المخطط الاقتصادي والاجتماعي لعُمان للفترة بين 2021 و2040- إلى رفع أحجام التداول والسيولة ببورصة مسقط واستقطاب شركات جديدة ومستثمرين أجانب عبر تحقيق نمو مستدام بالبورصة.

ووفق الوكالة، فإن تخصيص الـ 100 مليون ريال يأتي ضمن مبادرة "صندوق السيولة"، وهي واحدة من 6 مبادرات أطلقها جهاز الاستثمار العُماني الأسبوع الماضي لتطوير بورصة مسقط، ومن المقرر الانتهاء من تلك المبادرات خلال العام الحالي.

ومبادرة صندوق السيولة هي عبارة عن محفظة قيمتها 100 مليون ريال لدعم مبادرات صانع السوق ومزود السيولة في بورصة مسقط، حيث ستشكل المحفظة نسبة من حجم التداول اليومي في البورصة.

وستكون المبادرة بمثابة أداة مالية تمكن جهاز الاستثمار العُماني من المشاركة في التداول اليومي في بورصة مسقط، بحسب ما نقلته الوكالة عن عون بن عباس البحراني مدير عام استثمارات الأسواق العامة في الجهاز.

وأطلقت مبادرات تطوير البورصة بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي وهو برنامج أطلقته السلطنة في يناير 2023 ومدته ثلاث سنوات، ويهدف إلى تحقيق التوازن المالي وتطوير القطاع المالي والمصرفي بعُمان.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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