* تم التحديث بنتائج المؤتمر

تعهدت الإمارات، يوم الأحد، بالمساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم مشروعات تنموية في الدول المتأثرة بالهجرة غير النظامية، وذلك خلال مؤتمر دولي معني بالهجرة في العاصمة الإيطالية روما، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وجاء التعهد خلال كلمة لرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان أثناء مشاركته الأحد في "المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة "، المعني بمناقشة تحديات الهجرة غير الشرعية بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية ورؤساء دول وحكومات ومسؤولين وممثلي منظمات إقليمية ودولية ومؤسسات معنية بقضايا الهجرة.

وتشهد دول شرق أوسطية منها تونس وليبيا تدفقات لمهاجرين غير شرعيين من سواحلها عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، ووقع الاتحاد الأوروبي -الذي يسعى إلى كبح تدفقات الهجرة إلى أراضيه عبر البحر المتوسط- الأسبوع الماضي مع تونس اتفاق "شراكة استراتيجية" يتضمن بين بنوده التضييق على مهربي البشر وتعزيز السيطرة على الحدود.

وقال بن زايد، في كلمته خلال "المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة "، إن ظاهرة الهجرة غير النظامية، والتي تؤدي إلى خسارة آلاف الأرواح البشرية سنويا، تعد أحد أخطر التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وفق وكالة وام.

وأضاف أن التغير المناخي أحد أبرز أسباب الهجرة غير النظامية لأنه يسبب الجفاف ويدمر المحاصيل الزراعية ويزيد الفقر في الكثير من الدول، مشيرا إلى أن الإمارات تسعى عبر قمة المناخ "COP28" التي تستضيفها هذا العام "إلى تسريع الجهود الدولية لمعالجة آثار تغير المناخ ودعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة".

وتستضيف الإمارات "COP28" في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وقال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال المؤتمر: "علينا حل قضية الهجرة من جذورها، والتعامل مع القضية الكبيرة المتمثلة في تغير المناخ ومكافحة الإرهاب وتفشي الأمراض، لأن المتاجرين بالبشر هم نفسهم من يتاجرون بالأسلحة والمخدرات"، بحسب وكالة أنسامد الإيطالية للأنباء.

فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال المؤتمر، إن دول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط تجتمع في روما الأحد للتعاون في بناء شراكات قوية ودائمة وذات منفعة متبادلة من أجل التنمية الاقتصادية والبشرية عبر البحر المتوسط، بحسب تغريدة لها عبر تويتر.

نتائج المؤتمر

اتفقت الدول المشاركة في "المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة " بروما على العمل سويا لإبطاء الهجرة غير النظامية عن طريق محاولة معالجة بعض الضغوط التي تدفع المهاجرين إلى مغادرة بلدانهم، وتضييق الخناق على تهريب البشر، بحسب ما نقلته رويترز عن مسودة نتائج منبثقة عن المؤتمر.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وفق رويترز، إنه سيتم العمل على تنظيم مؤتمر للمانحين قريبا في أعقاب مؤتمر الهجرة.

ودعت ميلوني إلى مزيد من التعاون والجهود المشتركة لمكافحة شبكة مهربي البشر، بحسب وكالة أنسامد.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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