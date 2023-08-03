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قرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بحسب بيان للبنك منشور على موقعه الإلكتروني.

وبذلك يصبح سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة 19.25%، و20.25% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

يأتي قرار المركزي المصري بعدما كان ثبت أسعار الفائدة في شهر يونيو الماضي، وكان ذلك التثبيت الثاني على التوالي رغم معدلات التضخم المرتفعة.

وخلال شهر يونيو الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.7% مقابل 32.7% في مايو الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 65.9% على أساس سنوي.

كما ارتفع التضخم الأساسي السنوي، الذي يقيس معدل التغير في الأسعار باستبعاد أسعار السلع عالية التقلب مثل أسعار المواد الغذائية والوقود، إلى 41% في يونيو مقابل 40.3% في مايو.

وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، وفق بيان المركزي الخميس، إن قرار رفع أسعار الفائدة يهدف إلى "تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم".

وتوقعت اللجنة أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وأشارت لجنة السياسات النقدية إلى أن مسار أسعار الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وقالت إنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة.

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر مراجعة أولى لبرنامج صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليار دولار من الصندوق. يأتي هذا فيما تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.

وكان المركزي رفع أسعار الفائدة 8% في 2022، في 4 اجتماعات لمواجهة التضخم الناتج عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير 2022.



(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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