تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي في مصر بنهاية شهر يوليو الماضي للمرة الأولى منذ سبتمبر 2021، بحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة يوم الأحد.

ويتم احتساب صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بخصم التزامات القطاع المصرفي (بما فيها البنك المركزي المصري) تجاه غير المقيمين من إجمالي أصول القطاع بالعملة الأجنبية.

وتراجع عجز صافي الأصول الأجنبية بنهاية يوليو ليسجل نحو 367.8 مليار جنيه مصري (19.4 مليار دولار) مقابل 370.1 مليار جنيه (19.68 مليار دولار) بنهاية يونيو.

واحتُسب صافي الأصول حسب متوسط سعر صرف الدولار عند 18.9526 بنهاية يوليو، و18.8028 جنيه بنهاية يونيو، وفق بيانات البنك المركزي.

وكان العجز لدى البنوك التجارية بنهاية يوليو نحو 191.5 مليار جنيه (10.1 مليار دولار)، انخفاضا من 216.6 مليار جنيه (11.52 مليار دولار) بنهاية يونيو.

فيما بلغ العجز لدى البنك المركزي نحو 176.3 مليار جنيه (9.3 مليار دولار) بنهاية يوليو مقابل 153.5مليار جنيه (8.16 مليار دولار) بنهاية يونيو، وفق بيانات البنك.

وتعاني مصر من ضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية بسبب خروج الأموال الساخنة التي كانت أحد أكبر ممولي الميزانية العامة للدولة وعجز الحساب الجاري، في الوقت الذي وسعت فيه الحرب الروسية الأوكرانية الضغوط على قطاع السياحة والميزان التجاري.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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