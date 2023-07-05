نما القطاع الخاص غير النفطي في لبنان خلال شهر يونيو الماضي، متخطيا مرحلة الانكماش، مع ارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات "بلوم" لبنان، الصادر عن مؤسسة S&P Global الأربعاء، ليسجل 50.2 نقطة في يونيو، مقابل 49.4 نقطة في مايو الماضي.

وتخطى المؤشر المستوى المحايد عند 50 نقطة، وسجل أعلى مستوى في 10 سنوات.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ أكثر من 3 سنوات، هوت بسعر العملة المحلية التي تتداول بأكثر من سعر صرف، ويقترب سعرها في السوق السوداء من 100 ألف ليرة للدولار الواحد.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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