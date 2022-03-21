 

قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية 1%،  بحسب بيان من البنك اليوم.

وبذلك يصبح عائد الإقراض لليلة واحدة  %10.25 وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة  9.25%، بحسب بيان من البنك اليوم.

 