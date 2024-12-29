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*تم تحديث الأسعار وأداء البورصة

أسعار الدولار والذهب

تراجع سعر الدولار في البنوك، بشكل طفيف خلال تعاملات الأحد. وبحلول الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، بلغ سعر الشراء 50.80 جنيه، وسعر البيع 50.90 جنيه، حسب بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد سجل خلال تعاملات الثلاثاء الماضي مستوى 51.1 جنيه للشراء و51.2 جنيه للبيع - وهو أعلى مستوى له منذ أن تخطى الـ 50 جنيه لأول مرة يوم 5 ديسمبر- لكنه تراجع تحت 51 جنيه خلال نفس اليوم.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 51.4 جنيه وسعر البيع نحو 52.2 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وبحلول الثالثة عصرا الأحد، تراجع سعر الذهب بنحو 5 جنيه للجرام، مقارنة بأسعار الصباح.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3730 جنيه، وسعر الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك 4263 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "اي جي اكس 30" لدى الإغلاق بنسبة 1.2% قرب مستوى 29.6 ألف نقطة.

عطلة رسمية

قرر البنك المركزي، اعتبار يوم الأربعاء الأول من يناير 2025 عطلة رسمية، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر، على أن تعود البنوك للعمل يوم الخميس 2 يناير، وفق بيان.

إغلاقات الأسبوع

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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