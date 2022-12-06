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رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم 0.5% ليصل إلى 3.5% مقابل 3% قبل ذلك، بداية من يوم الأربعاء 7 ديسمبر، بحسب بيان للبنك منشور على موقعه الإلكتروني مساء يوم الثلاثاء.

وجاء قرار المركزي الكويتي في إطار سياسته النقدية الهادفة للاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وفق ما نقله البيان عن محافظ البنك.

وقال محافظ البنك باسل أحمد الهارون، في البيان، إن قرارات بنك الكويت تستند على القراءة الدقيقة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية محليا وعالميا، ويشمل ذلك معدلات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك مستويات النمو والتضخم، ومؤشرات السيولة المحلية، وحركة الودائع، وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية، واتجاهاتها المتوقعة في ضوء مواجهة آثار وانعكاسات أي متغيرات أو تطورات قد يشهدها الاقتصاد المحلي.



وأضاف المحافظ أنه قد روعي مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) لتحديد وتقييم العوامل التي تُشكّل جوانب ضغط على هذه الأسعار، أخذا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.

وخلال أكتوبر الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي في الكويت 3.27%، وفقا لبيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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