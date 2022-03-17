أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بـ 25 نقطة أساس، من 1.00% إلى 1.25%.

كما رفع المصرف المركزي سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 0.75 % إلى 1.00%، وسعر الفائدة على ودائع الأربعة أسابيع من 1.50% إلى 1.75%، وفقا لوكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا).

ووفقا للوكالة، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.25% إلى 2.50%.

وأتي قرار المركزي بعدما قرر الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق الأربعاء رفع أسعار الفائدة أيضا للمرة الأولى من عام 2018.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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