قرر البنك المركزي السعودي، يوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي في ظل التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية.

وفق بيان عبر موقع البنك الرسمي، فقد رفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.25% من 1.00 إلى 1.25%، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.25% من 0.5 إلى 0.75%.

وأتي قرار المركزي السعودي بعدما قرر الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق الأربعاء رفع أسعار الفائدة أيضا للمرة الأولى من عام 2018.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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