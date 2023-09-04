أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض لتطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس، الاثنين.

وتسعى المملكة للمساهمة في التصدي لتحديات المياه، وقدمت تمويلات بأكثر من 6 مليار دولار لدول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.

وحسبا نقلت الوكالة، تتطلع السعودية بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لضمان وفرة المياه. بدون تفاصيل أكثر عن الدول الأعضاء.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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