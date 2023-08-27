أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الأحد، المخطط العام للمراكز اللوجستية بالمملكة، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في السعودية وتنويع الاقتصاد المحلي.

ويمثل قطاع الخدمات اللوجستية أحد ركائز التنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة -وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم- التي تسعى إلى تقليل اعتماد اقتصادها على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال ولي العهد، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن إطلاق المخطط يأتي ضمن حزمة المبادرات المستمرة، بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية 59 مركز بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030، بحسب الوكالة.

وستُمكن تلك المراكز الصناعات المحلية في السعودية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك من دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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