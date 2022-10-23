أطلق ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يوم الأحد، المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تهدف لجعل المملكة البيئة الاستثمارية المناسبة والأمثل لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد.

وقال ولي العهد إن المبادرة "من جهة ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثمارات ناجحة"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف أنه من شأن ذلك أن "يُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية".

وخصصت السعودية للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو 10 مليار ريال سعودي (نحو 2.67 مليار دولار) لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين.

خطوات استراتيجية سلاسل الإمداد

- تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية بقيمة 40 مليار ريال (10.67 مليار دولار) خلال أول سنتين من إطلاق المبادرة.

- حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين، وإنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة، التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، بالإضافة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي، وهو أيضا رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمملكة، أطلق خلال الفترة الماضية عدد من الاستراتيجيات والمبادرات الاقتصادية بالسعودية، كان آخرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

للمزيد: ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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