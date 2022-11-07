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أفاد الديوان الملكي السعودي، يوم الاثنين، بأن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة متوجها لمصر للمشاركة في النسخة الثانية من "قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" برئاسة سعودية مصرية مشتركة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).



وتنطلق فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالتزامن مع انعقاد الدورة 27 من قمة المناخ "COP27" التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ الساحلية بمصر.

وانعقدت النسخة الأولى من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض في شهر أكتوبر 2021، وكانت أول حوار إقليمي من نوعه بشأن المناخ، بحسب واس.

واتفق القادة المشاركون من أكثر من 20 دولة خلال النسخة الأولى من القمة على ضرورة التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة تغير المناخ.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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