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أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال ولي العهد: "لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام ... ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم".

تفاصيل الاستراتيجية

(وفق وكالة واس)

- تستهدف زيادة عدد المصانع من 10.64 ألف مصنع في عام 2022 إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035.

- تركز على 12 قطاع لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة.

- حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي (نحو 266.67 مليار دولار) في القطاع الصناعي.

- تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات بحلول 2030 ووصول الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال.

- تسعى للوصول بقيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي إلى 1.3 تريليون ريال.

- تستهدف زيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف.

ولتحقيق مستهدفات الاستراتيجية سيتم تشكيل اللجنة العليا للصناعة برئاسة ولي العهد للإشراف على تطوير القطاع، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.

وبحسب الوكالة، فقد أسهم القطاع الصناعي بالسعودية في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما أصبحت المملكة رابع أكبر مصنع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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