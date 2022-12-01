رفعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف تونس السيادي طويل الأجل بالعملات الأجنبية من CCC إلى +CCC مع آفاق إيجابية، في خطوة قد تسرع المصادقة النهائية على قرض لتونس من صندوق النقد الدولي.

وقالت الوكالة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي يوم الخميس، إن رفع التصنيف جاء "إثر توصل تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج جديد بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا".

واعتبرت الوكالة أن الاتفاق "سيمكن من تعبئة موارد أخرى مهمة من مانحين آخرين بما سيمكن من ضبط أوضاع المالية العمومية وتحسينها رغم عدم اليقين بشأن مواصلة الالتزام بالبرنامج".

ويأتي التحسن في تصنيف تونس السيادي قبل أسابيع قليلة من اجتماع صندوق النقد الدولي للمصادقة النهائية على القرض الممنوح لتونس الذي تحتاجه البلاد لدعم الموازنة.

ردة فعل إيجابية

وفي ردة فعل إيجابية، قفزت السندات السيادية التونسية بعدما رفعت وكالة فيتش تصنيف تونس السيادي، حسب ما نقلته وكالة رويترز يوم الخميس.

وأظهرت بيانات منصة "تريد ويب" للتداول الإلكتروني أن السندات المقومة بالدولار الصادرة من البنك المركزي التونسي زادت 1.5 سنت لكل دولار ليجري تداولها عند 74.224 سنت وهو أعلى مستوياتها منذ نهاية فبراير.

كما ارتفعت السندات المقومة باليورو بأكثر من سنت ليجري تداولها أقل بقليل من 70 سنت، وفق الوكالة.

ووصف المحلل الاقتصادي معز حديدان تصنيف تونس الجديد الصادر عن وكالة فيتش بـ"الإيجابي"، معتبرا أنه كان "متوقع" بعد الاتفاق على مستوى الخبراء بين تونس وصندوق النقد الدولي.

وأضاف حديدان، في تصريح لـ"زاوية عربي"، أن هذا التصنيف "سيحسن من مصداقية تونس في سداد ديونها وسيفتح الباب أمام حصول تونس قريبا على تمويلات إضافية من المؤسسات المالية الدولية المانحة أو الدول الأجنبية على غرار السعودية والإمارات".



وتابع: "لكن تحسن تصنيف تونس يبقى رهينة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أعلنته الحكومة".



ووصل معدل التضخم في تونس في أكتوبر الماضي إلى 9.2%، فيما بلغ العجز التجاري 21.3 مليار دينار تونسي (حوالي 6.54 مليار دولار).



(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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