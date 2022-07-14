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أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الخميس، مرسوم بتعيين إبراهيم جمال كسالي وزير للمالية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

والشهر الماضي، أنهى تبون مهام وزير المالية السابق عبد الرحمن راوية وكلف كسالي بتسيير شؤون الوزارة.

ماذا نعرف عن الوزير الجديد؟

(بحسب الوكالة الرسمية وموقعي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية وصندوق النقد العربي)

كان كسالي يشغل سابقا منصب الأمين العام لوزارة المالية الجزائرية، وتولى هذا المنصب في يونيو 2020.

وقبلها، كان رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين.

وهو عضو مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وهو مؤسسة مالية تمولها حكومات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وبدأ عملياته في مارس 1975 ومقره العاصمة السودانية الخرطوم.

وهو محافظ الجزائر في مجلس محافظين صندوق النقد العربي، وهو مؤسسة مالية عربية تأسست عام 1976 ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة، ويقوم بتقديم التسهيلات القصيرة والمتوسطة الأجل للدول الأعضاء للمساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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