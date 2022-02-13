* تم التحديث ببيان لشركة أرامكو

قال ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة محمد بن سلمان، يوم الأحد، إنه تم نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو ) إلى صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي).

وأضاف ولي العهد أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضح أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة أرامكو بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من 94% من إجمالي أسهم الشركة.

وأرامكو هي أكبر شركة نفط العالم، وأتمت في أواخر 2019 أحد أكبر الطروحات العامة الأولية جمعت منه 25.6 مليار دولار. وباعت في وقت لاحق المزيد من الأسهم مما دفع الإجمالي إلى 29.4 مليار دولار. وتخطت القيمة السوقية للشركة في أكتوبر الماضي حاجز التريليوني دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2019.

وقالت شركة أرامكو، في بيان للبورصة السعودية الأحد، إن عملية نقل حصة 4% من أسهمها لصندوق الاستثمارات العامة هي عملية خاصة بين الدولة والصندوق، مضيفة أن "الشركة ليست طرفا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل".

وأضافت أن عملية نقل الأسهم لن يكون لها تأثير على أعمال الشركة، أو إستراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو منظومة حوكمتها.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

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