ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في الإمارات بنسبة 2.5% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي مع ارتفاع أسعار النقل والأغذية والمشروبات.

وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الصادرة يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 0.02% على أساس شهري في ديسمبر.

يأتي ارتفاع التضخم في ديسمبر للشهر الخامس على التوالي، بعد أن كان ضمن النطاق السالب لنحو 31 شهر متتالي، بحسب بيانات مركز الإحصاء ورويترز.

وجاء ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر بشكل أساسي بسبب ارتفاع أسعار: النقل بنحو 18%، والأغذية والمشروبات 3.7%، والمطاعم والفنادق 1.6%. في المقابل انخفضت أسعار: السكن والمياه والكهرباء والغاز 2.58%، والتعليم 0.2%، بحسب بيانات مركز الإحصاء.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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