تتوقع السعودية تحقيق فائض في ميزانية العام المقبل بنحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار) مقابل عجز متوقع بنحو 85 مليار ريال في العام الجاري، بحسب بيانات وزارة المالية.

وتأتي هذه التوقعات على النقيض من التقديرات المبدئية لموازنة 2022، التي كانت تتوقع عجز بنحو 52 مليار ريال (نحو 14 مليار دولار)، وسط تفاؤل بارتفاع أسعار النفط وتعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا.

سيكون الفائض المتوقع، هو الأول منذ عام 2013، بعد تحقيق عجز لمدة 8 سنوات متتالية، بحسب تقارير إعلامية.

وتتوقع المملكة زيادة الإيرادات إلى 1,045 مليار ريال (278.7 مليار دولار) في 2022، مقابل 930 مليار ريال متوقعة في العام الجاري، وخفض المصروفات إلى 955 مليار ريال (254.7 مليار دولار) مقابل 1,015 مليار ريال متوقعة في 2021، بحسب بيانات وزارة المالية.

وتتوقع المملكة تعافي النمو الاقتصادي في العام المقبل إلى مستوى 7.4% مقابل 2.9% متوقعة في العام الجاري، وذلك بعد انكماش بنحو 4.1% في 2020.

رهان على أسعار النفط

وقال بنك استثمار هيرميس المصري، إن "عائدات النفط هي الدافع وراء تعزيز (التوقعات)".

وأضاف في مذكرة بحثية حصلت زاوية على نسخة منها: "في حين أنه من المتوقع أن تنخفض الإيرادات الضريبية بنسبة 4% على أساس سنوي، فمن المرجح أن تكون تقديرات الإيرادات الأعلى مدفوعة بالزيادة في سعر النفط ومستوى الإنتاج".

وتوقع بنك استثمار هيرميس المصري، ارتفاع الفائض عن توقعات الحكومة السعودية إلى مستوى 109 مليار ريال في 2022، بافتراض أن سعر النفط 70 دولار للبرميل حتى مع إنفاق أعلى من المتوقع.

كما أن مؤسسة الراجحي المالية السعودية تتوقع ارتفاع فائض الميزانية في العام المقبل إلى 100 مليار ريال، مع زيادة الإيرادات الإجمالية إلى 1,055 مليار ريال منها 655 مليار ريال (174.7 مليار دولار) إيرادات نفطية، و400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) غير نفطية، وذلك بحسب مذكرة بحثية اطلعت عليها زاوية عربي.

وقالت المجموعة المالية هيرميس إنه من الصعب تحديد سعر النفط المتوقع في ميزانية العام المقبل، لكنها رجحت أن يكون في حدود مستوى 75 دولار للبرميل، وهي نفس التقديرات التي تبنتها مؤسسة الراجحي المالية.

وكانت أسعار النفط تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري بعد أن تلقت ضربة قوية في النصف الأول من 2020 تحت ضغط من جائحة كورونا.

وتأثرت الأسعار بشكل كبير في الأيام الماضية بعد ظهور سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا، وهبط خام برنت من مستويات تتجاوز 80 دولار للبرميل، لأقل من 70 دولار، قبل أن يعاود الارتفاع مجددا، ويتراوح في الوقت الحالي حول مستوى 74 دولار للبرميل.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وتركز بشكل أساسي على القصص التحليلية، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: عبدالقادر رمضان. للتواصل yasmine.saleh@refinitiv.com)

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