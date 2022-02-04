* تم التحديث بخبر وفاة الطفل ريان

وفاة الطفل ريان

- توفي الطفل ريان بعد خروجه من بئر عمقه نحو 32 متر أي ما يعادل مبنى من 10 طوابق كان فيه منذ الثلاثاء، بحسب بيان ملكي من المغرب.

إصابة أردوغان وزوجته بكورونا

- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انه هو وزوجته يعانان من أعراض بسيطة بعد اصابتهما بمتحور أوميكرون.

أرامكو تخطط لبيع أسهم في إدراج جديد

- نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر ان أرامكو تدرس بيع أسهم بقيمة 50 مليار دولار في إدراج جديد في الرياض ومن المحتمل أن يكون هناك إدراج ثانوي في لندن أو سنغافورة أو أماكن أخرى.

صفقات أسلحة للسعودية والإمارات

- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الخميس إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقات أسلحة محتملة لحلفاء في الشرق الأوسط بينهم الأردن والإمارات والسعودية، تشمل احتمال بيع طائرات مقاتلة من طراز إف -16 ومعدات ذات صلة للأردن بتكلفة تقدر بـ 4.21 مليار دولار، وصفقة محتملة بنحو 23.7 مليون دولار للسعودية لتحديث أنظمة دفاعها الصاروخي، وما قيمته 30 مليون دولار قطع غيار لدعم الدفاع الجوي للإمارات، بحسب رويترز.

للمزيد: الاقتصاد الإماراتي قد يدفع ثمن هجمات الحوثيين

مصر ترفع أسعار البنزين

- رفعت مصر أسعار المواد البترولية، الجمعة، 25 قرش، لجميع أنواع البنزين، فيما أبقت على سعر السولار دون تغيير، وذلك لمدة ثلاثة أشهر (يناير – مارس 2022) تطبق من الجمعة، بحسب بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية الجمعة.

وتحدد مصر أسعار المحروقات كل 3 أشهر منذ بدأت تنفيذ آلية التسعير التلقائي في 2019.

للمزيد: بودكاست لقاء مع نجيب ساويرس

شروط جديدة للسفر في السعودية

- أقرت وزارة الداخلية السعودية، شرط الحصول على الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، لمغادرة المواطنين للخارج، ويستثنى من هم أقل من 16 عام أو الفئات المستثناة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما ألزمت جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنين -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) أو (COVID-19 Antigen Test) خلال 48 ساعة من موعد المغادرة، باستثناء من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال، وفقا للوكالة.

ويُسمح للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا ايجابية بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها -بعد مضي 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

و يبدأ العمل بالقرار الأربعاء المقبل 9 فبراير.

للمزيد: كورونا والسعودية: إيرادات العمرة ستتأثر



الكثير من أخبار الفائدة

- أبقى البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة عند مستوياتها للشهر العاشر على التوالي دون تغيير وثبت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25%، و9.25% على التوالي، كما أبقى المركزي الأوروبd سعر الفائدة عند 0% مؤكدا انتهاء برنامج شراء السندات الطارىء في الربع الأول من 2022.

وقد أعلن بنك إنجلترا الخميس رفع سعر الفائدة 0.25% لتصل إلى 0.5% للشهر الثاني على التوالي، وهي أول مرة برفع البنك أسعار الفائدة في اجتماعين متتاليين، منذ عام 2004 بحسب العربية.

للمزيد: إنفوجرافك: ماذا قررت مجموعة من البنوك المركزية في آخر اجتماعاتها ل2021؟

وقلق في تونس

- أبقى أيضا المركزي التونسي، الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.25%، لكنه أعرب عن قلقه العميق من التأخر في تأمين تمويلات خارجية لميزانية الدولة هذا العام، وارتفاع التضخم، بحسب وكالة انباء تونس.

وتسعى تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية لها، للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويل لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

للمزيد : ردود الفعل المحلية والدولية على قرارات الرئيس التونسي

مصر في نهائي أمم أفريقيا.. وانطلاق اولمبياد بكين

- تأهل المنتخب المصري إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الفوز بركلات الترجيح على منتخب الكاميرون – الذي يستضيف البطولة – في مباراة الخميس، وسيلتقي منتخب مصر في مباراة النهائي منتخب السنغال الأحد المقبل.

للاستماع لأهم أخبار الأسبوع في دقائق: زاوية بودكاست: سياسات تحت الاختبار

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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