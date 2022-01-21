* تم التحديث بخبر اليمن، الموازنة اللبنانية وزيارة مرتقبة للأمير ويليام

موازنة لبنان

- نقلت رويترز عن وثيقة ان مشروع موازنة لبنان لعام 2022 يتوقع إيرادات بقيمة 39.15 تريليون ليرة ونفقات ب 49.42 تريليون وعجز ب 20.8% وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر رسمي ان مشروع الموازنة سيطبق سعر صرف يتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية.

النفط يتراجع بعد مستويات تاريخية

- تراجعت أسعار النفط الجمعة بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات هذا الأسبوع، بسبب زيادة مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بمقدار 5.9 مليون برميل، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير 2021، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA).

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.8% إلى 85.92 دولار للبرميل والذي انخفض في وقت سابق بما يصل إلى 3% وهو أكبر انخفاض منذ 20 ديسمبر، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.1% إلى 82.94 دولار للبرميل وانخفض في وقت سابق بما يصل إلى 3.2% ، وهو أيضًا أكبر انخفاض منذ 20 ديسمبر.

بيتكوين أقل من 40 ألف دولار مرة أخرى

- انخفض سعر البيتكوين لأقل من 40 ألف دولار، للمرة الثانية هذا الشهر، في أعقاب اعتراف واحد من أكبر وأشهر مواقع تبادل العملات المشفرة في العالم Crypto.com باختراق حسابات عدد من عملائه مما أدى إلى عمليات سحب غير مصرح بها لعملة البيتكوين والإيثر بقيمة 35 مليون دولار، تبعه تعليق الحسابات وبدء تحقيق في الأمر، بحسب فوربس.

وانخفض سعر بيتكوين الجمعة بنسبة 8% إلى 38.6 ألف دولار وفقا لمنصة كوين ديسك، كما تراجعت أيضا عملة الإيثيريوم بنحو 10% لتتداول عند 2.8 ألف دولار.

أكثر من 60 قتيل بينهم 3 أطفال في ضربات جوية على اليمن

- قالت هيئة إنقاذ الطفولة - وهي هيئة ناشطة في اليمن -إن 3 أطفال وأكثر من 60 بالغ قتلوا في ضربات جوية باليمن الجمعة، بحسب رويترز.

وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية قد كثف الضربات الجوية على أهداف يصفها بالعسكرية تابعة للحوثيين مؤخرا بعد ان شنت جماعة الحوثيين المدعومة من إيران هجوم غير مسبوق على الإمارات الاثنين ماضي أدى لمقتل 3 وأصابة آخرين.

حكومة جديدة في السودان

- أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان تعيين حكومة جديدة، وأصدر رئيس المجلس الفريق عبدالفتاح البرهان قرار بتكليف 15 وزير.

ولم تشمل الأسماء تعيين رئيس جديد للوزراء ليبقى المنصب خالي منذ استقالة رئيس الحكومة السابق عبد الله حمدوك في الثاني من يناير الحالي.

وكان رئيس مجلس الوزراء حمدوك استقال من منصبه أول العام الجاري، بعد أقل من شهرين على اتفاق بينه وبين البرهان لاستمرار الحكومة المدنية بعد انقلاب الجيش على السلطة في أكتوبر والذي أعقبه احتجاجات حاشدة ولا تزال مستمرة.

مصر تشترط اللقاح لدخول أراضيها

- أعلنت مصر في بيان أنه سيتم السماح بدخول أراضيها للمواطنين وغير المواطنين، بشرط الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية، ويكون قد مر 14 يوم على الجرعة الثانية، بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، أو 14 يوم من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة، قبل الوصول إلى الأراضي المصرية، ويطبق القرار بداية من السبت.

وفي حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح فيشترط أن يكون القادم للبلاد حائز لشهادة تفيد سلبيته لفيروس كورونا، بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان (PCR - Antigen Rapid Test - ID NOW) خلال 72 ساعة قبل الوصول، على أن يتم استثناء الأطفال الأقل من 12 عام، بحسب البيان.

وسجلت مصر الخميس 1,403 حالة إصابة جديدة بكوفيد، و22 وفاة وبلغ إجمالي الإصابات 405.4 ألف حالة.

الأمير وليام في الإمارات

أعلن قصر كنسينجتون الجمعة أن الأمير وليام سيزور الإمارات الشهر القادم وتحديدا يوم 10، بحسب عدة وسائل إعلامية.

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(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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