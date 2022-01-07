آخر تطورات كازاخستان

- قال رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف الجمعة إن البلاد استعادت أغلب نظامها الدستوري بعد موجة الاضطرابات التي اجتاحتها الأيام الماضية، بحسب بيان من مكتب الرئيس نقلته رويترز.

خلفية سريعة:

شهدت البلاد احتجاجات منذ عدة أيام بسبب زيادة أسعار الوقود وحاول فيها المتظاهرون دخول مباني الدولة والسيطرة على بعضها أدت إلى استقالة الحكومة الأربعاء.

و قامت القوات الروسية الخميس بالانتشار في كازاخستان ضمن قوة لحفظ السلام ضمت جنود من أربع جمهوريات سوفيتية سابقة.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان منفصل الجمعة ان حصيلة الاحتجاجات: "تصفية" 26 "مجرم مسلح" واعتقال أكثر من ثلاثة آلاف آخرين ومقتل 18 من أفراد الشرطة والحرس الوطني، بحسب رويترز.

أخبار اقتصادية

- تم تعيين هشام خالد ملك رئيس لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

- انخفضت البيتكوين الجمعة بأكثر من 5% لتبلغ أدنى مستوى لها منذ سبتمبر إلى أقل من 41 ألف دولار ويرجع هذا بشكل كبير إلى انقطاع الإنترنت في كازاخستان التي تعد ثاني أكبر دولة من حيث عمليات تعدين البيتكوين بعد أمريكا، بحسب رويترز.

- زاد المعروض النقدي في الإمارات 3.51% على أساس سنوي في نوفمبر بينما تراجع كل من الاقراض 0.39% على أساس سنوي وودائع البنوك في الإمارات 0.03% على أساس شهري، بحسب بيانات المركزي.

- شهدت أسعار النفط زيادة بسبب مخاوف من حدوث اضطرابات للإمدادات من كازاخستان في نفس الوقت الذي شهدت فيه ليبيا هبوط في معدل الانتاج، بحسب رويترز.

وصعد خام برنت 0.6% ل 82.47$ للبرميل في تعاملات الجمعة، بينما زاد خام غرب تكساس 0.6% ل79.96$ للبرميل.

- أغلق سوق أبوظبي منخفضا 0.18% بينما أغلق سوق دبي مرتفعا ب0.74%

للمزيد: نفط ليبيا والانتخابات: بصيص أمل أم فرصة ضائعة؟

احتجاجات السودان

- قتل 3 محتجين بالرصاص الخميس في المظاهرات التي شهدتها العاصمة الخرطوم ومدن أخرى ضد الجيش، بحسب فرانس 24 نقلا عن لجنة أطباء السودان.

وقد توفي نحو 60 شخص منذ بداية المظاهرات في أكتوبر الماضي بعد انقلاب الجيش على السلطة المدنية، بحسب نفس المصدر.

للمزيد: تداعيات انقلاب أكتوبر مستمرة ولا حل في الأفق

السعودية ولبنان

- وصف السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري الخميس العلاقات بين بلاده ولبنان ب"الأخوية"، وقال أنها أعمق من أن ينال منها "فشل تصريحات غير مسؤولة وعبثية" ولا تمثل اللبنانيين، بحسب موقع قناة العربية السعودية.

ودعا السفير السعودي الحكومة اللبنانية إلى وقف الأنشطة "السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية" التي تنطلق من لبنان وتمس سيادة وأمن المملكة ودول الخليج.

خلفية سريعة:

وكان الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران حسن نصر الله، قد شن في خطاب متلفز يوم الاثنين الماضي هجوم لاذع على السعودية ودورها في حرب اليمن، قائلا إن "السعودية هي من بدأت الاعتداء والحرب، وهي من تآمرت ولم نذهب نحن لنقاتل السعودية"، وهي التصريحات التي تبرأ منها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لاحقا قائلا إنها لا تمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين.

للمزيد: إنفوجرافك: الليرة اللبنانية إلى أين؟

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(إعداد ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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