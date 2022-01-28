أمريكا تحذر من السفر للإمارات

- أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحديث لتحذيرها للمواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى الإمارات، مشيرة إلى وجود تهديدات بشأن وقوع هجمات باستخدام صواريخ أو طائرات مسيرة.

وقد أبقت وزارة الخارجية مستوى التحذير بشأن السفر للإمارات عند درجة رقم 4 وهي الأعلى والتي كانت موجودة سابقا بسبب كورونا ولكنها أضافت في نفس الفقرة تحديث يحث الأمريكيين على إعادة التفكير في السفر إلى الإمارات بسبب أيضا تهديدات وقوع هجمات باستخدام صواريخ أو طائرات مسيرة.

و تدعو مجلس الأمن لاجتماع بسبب روسيا

- دعت الولايات المتحدة إلى اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الاثنين المقبل لمناقشة تهديدات روسيا لأوكرانيا، بحسب بيان لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي أكد أنها مسألة ذات أهمية حاسمة للسلم والأمن الدوليين، وقال البيان إن هذه ليست لحظة للانتظار والترقب وتتطلب اهتمام المجلس الكامل.

إصابة وزير الدفاع الكويتي بكورونا

- أعلن الجيش الكويتي الخميس إصابة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر بن علي الصباح بكورونا، بحسب رويترز.

وأضاف بيان الجيش الذي نقلته رويترز أن الوزير يُطبق العزل المنزلي ويعمل عن بعد.

وإصابة مرافقين لرئيس كوريا الجنوبية بكورونا

- نقلت وكالة يونهاب للأنباء، وهي إحدى أكبر وكالات الأنباء في كوريا الجنوبية، عن مسؤول بالمكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، إنه تم تأكيد إصابة عدد قليل من المرافقين للرئيس مون جيه-إن أثناء جولته الخارجية الأخيرة التي شملت الإمارات والسعودية ومصر بفيروس كورونا حيث جاءت نتائج اختبارات (PCR) لبعض المرافقين إيجابية، وقال المكتب الرئاسي ان الرئيس لم يكن مخالط عن قرب.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية بكورونا في كوريا الجنوبية 16 ألف إصابة بحسب آخر تحديث نشر الجمعة، وسط انتشار لمتحور أوميكرون، وارتفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 793,582 إصابة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

المغرب يفتح الطيران وينتج لقاحات

- قررت المغرب إعادة فتح المجال الجوي للبلاد أمام الرحلات الدولية اعتبارا من 7 فبراير، بعد إغلاقها منذ نهاية نوفمبر 2021 لكبح انتشار فيروس كورونا، وفقا لوكالة المغرب للأنباء.

-كما تنوي المغرب بناء مصنع لإنتاج وتعبئة اللقاحات منها المضاد لكوفيد-19 باستثمارات تتراوح بين 400 و500 مليون يورو، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، والشركة السويدية "ريسيفارم"، وهي تعمل في البيو-تكنولوجيا والتعبئة والتغليف، وفقا لبيان نقلته الوكالة الرسمية.

وسينتج المصنع 116 مليون وحدة بحلول 2024 من خلال ثلاث خطوط صناعية.

من في طريقه لمونديال قطر 2022 من المنطقة؟

- اقترب منتخب الإمارات من نهاية تصفيات مونديال قطر 2022 بعد فوزه على منتخب سوريا بهدفين كما فاز منتخب السعودية على عمان بهدف وحيد ويحتاج فوز آخر للتأهل للمونديال.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم في قطر في 21 نوفمبر 2022 بمشاركة 32 منتخب.

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(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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