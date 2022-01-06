* تم تحديث خبر ديوكوفيتش

نداء استغاثة من ناقلة نفط

- قال التلفزيون الرسمي السعودي الأربعاء نقلا عن قوات التحالف بقيادة المملكة والذي يقاتل الحوثيين في اليمن إنه تلقى نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها "للمضايقة المسلحة" قبالة ميناء الحديدة في اليمن، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق أمس أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للبحرية الملكية البريطانية بيان قالت فيه إن سفينة أبلغت عن اقتراب قارب مجهول منها على نحو يثير الشبهات قرب ميناء الحديدة، بحسب رويترز.

وقالت الهيئة أن السفينة والطاقم سالمون وإنها واصلت إبحارها. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الهيئة تشير لنفس الحادث ام لا، بحسب رويترز.

وجاء هذا بعد أيام من اختطاف السفينة روابي التي ترفع علم الإمارات بقرب ميناء الحديدة والتي أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية عن مسؤوليتها عنه.

وتقول جماعة أنصار الله إن السفينة كانت تحمل معدات عسكرية بينما يقول التحالف العربي إنها كانت تحمل معدات خاصة بمستشفى ميداني بالسعودية.

للمزيد: أمين عام أوبك المقبل لزاوية: الوحدة من أولوياتي



تحالف بقيادة روسيا يرسل تعزيزات أمنية للحكومة في كازاخستان

- قالت أمانة منظمة معاهدة الأمن الجماعي اليوم الخميس إن قوات روسية انتشرت في كازاخستان ضمن قوة لحفظ السلام تضم جنود من أربع جمهوريات سوفيتية سابقة، بحسب رويترز.

وقد قال رئيس الوزراء في أرمينيا أن تحالف بقيادة روسيا سيرسل تعزيزات من قوات حفظ السلام إلى كازاخستان استجابة لطلب الرئيس بالدعم في مواجهة احتجاجات شعبية، بحسب رويترز.

وتصاعدت أمس الأربعاء الاحتجاجات التي اندلعت في كازاخستان الثلاثاء بسبب زيادة أسعار الوقود، بحسب رويترز.

وحاول المتظاهرون دخول مباني الدولة والسيطرة على بعضها، بحسب عدة وسائل إعلامية. وقتلوا 8 من الأفراد الأمنية، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية الحكومية.

للمزيد: روسيا وأوكرانيا: هل تتكرر أزمة "القرم"؟

الجزائر تعيد سفيرها إلى فرنسا

- أعلنت الجزائر أن سفيرها لدى فرنسا سيستأنف مهامه الدبلوماسية بدءًا من اليوم الخميس، بحسب التلفزيون الجزائري.

وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها في باريس محمد عنتر داوود في أكتوبر بعدما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكم العسكري الجزائري بإعادة كتابة تاريخ الاستعمار على أساس كراهية فرنسا، بحسب فرانس24.

للمزيد: الجزائر ترفض اللجوء لصندوق النقد، وتهدد بإعدام المضاربين

والنيابة العامة بتونس تحيل مسؤولين سابقين للمحاكمة

- قررت النيابة العام بتونس إحالة 19 مسؤول سابق للمحاكمة بتهم تتعلق بجرائم انتخابية، بحسب وكالة الأنباء التونسية عبر تويتر.

وتشمل قائمة المسؤولين المحالين للمحاكمة الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي وراشد الغنوشي، زعيم حزب حركة النهضة الإسلامي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.

للمزيد: ديمقراطية تونس في خطر بعد إنفراد الرئيس بالسلطة

فيلتمان في إثيوبيا قبل إنهاء مهامه

- يصل المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان أديس أبابا اليوم الخميس وذلك رغم أنباء عن استقالته بعد أقل من عام في منصبه، بحسب رويترز نقلًا عن مصادر مطلعة.

وينتظر أن يتسلم ديفيد ساترفيلد، السفير الأميركي المنتهية ولايته في تركيا، المنصب بعد فيلتمان.

للمزيد: 'أنت لا تنتمي': النزاع على الأرض يقود إلى نزوح جماعي جديد في تيغراي الإثيوبية

منع لاعب التنس المصنف الأول عالميا من دخول أستراليا

- منعت السلطات الأسترالية لاعب التنس المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش من دخول البلاد بسبب مشكلة تتعلق بتأشيرته، بحسب بي بي سي.

وكان من المقرر أن يلعب ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة، التي ستبدأ في 17 يناير بعد إعفائه من قواعد التطعيم.

و قال سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا إنه "لا أحد فوق القانون" بعد إلغاء سلطات الحدود الأسترالية تأشيرة دخول ديوكوفيتش وأضاف ان ديوكوفيتش لم يقدم دليل كافي على حصوله على إعفاء طبي لدخول البلاد، بحسب رويترز.

وقد طعن ديوكوفيتش على القرار وفي جلسة استماع عقدت اليوم توصل ممثلون عنه ووزير الهجرة إلى اتفاق يقضي بعدم اتخاذ أي خطوة لترحيله قبل جلسة أخرى يوم الاثنين المقبل في محكمة اتحادية، بحسب رويترز.

للمزيد: كورونا والسعودية: إيرادات العمرة ستتأثر

وفاة مها أبو عوف

- توفيت الممثلة المصرية مها أبو عوف صباح الخميس عن عمر ناهز 65 عام بعد صراع مع مرض السرطان، بحسب عدة وسائل إعلامية.

(إعداد: وعد أحمد، وقد عملت وعد سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها آسيا تايمز وأهرام أونلاين)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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#موجزاليوم

© ZAWYA 2022

(إعداد: وعد أحمد، وقد عملت وعد سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها آسيا تايمز وأهرام أونلاين)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

#موجزاليوم

© ZAWYA 2022