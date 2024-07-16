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استقبال 5 شحنات غاز لتوفير احتياجات محطات الكهرباء

قالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إنه تم استقبال خمس شحنات بكمية حوالي 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال، من بين 21 شحنة تم التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود وتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من يوليو الحالي.

ووفق بيان من وزارة البترول مساء الاثنين، فإن باقي الشحنات المتعاقد عليها ستصل تباعا وفق الجدول الزمني المتفق عليه لاستلام الشحنات.

سعر الدولار

خلال التعاملات الصباحية الثلاثاء، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 48.09 و48.29 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعره الرسمي فتراوح بين 47.9 و 48 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

البورصة

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" (EGX30) بنحو 0.2% عند مستوى 27898 نقطة بحلول الساعة 11:50 صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة. بينما صعد المؤشر السبعيني بنحو 0.7% بحلول التوقيت ذاته.

وتصدر سهم المصرية للاتصالات قيم التداول مرتفعا بنحو 2.6%. وفي المرتبة الثانية من حيث قيم التداول جاء سهم البنك التجاري الدولي متراجعا 0.7%، يليه في المرتبة الثالثة سهم فوري للمدفوعات الإلكترونية مرتفعا بنحو 0.8%.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.426% الاثنين من 7.762% الجمعة.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.102% الاثنين من 11.131% الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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