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سعر الدولار

بدأ الشهر الخامس لتعويم الجنيه في 6 مارس 2024، ليتداول سعر الصرف فوق 48 جنيه للدولار الواحد في السوق الموازية وملامسا لها في القطاع المصرفي الرسمي.

وببداية تعاملات الاثنين، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية، بين 48.56 و 49.10 جنيه، أي بمتوسط نحو 48.83 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعره الرسمي فجاء بين 47.9 و48 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

كان سعر الدولار قد سجل يوم التعويم نحو 49.5 جنيه في البنوك من 30.9 جنيه للدولار خلال الشهور السابقة للتعويم، فيما كان سعر السوق السوداء حينها فوق 50 جنيه للدولار.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنحو 0.5% عند مستوى 28734 نقطة بحلول الساعة 11:45 صباحا بتوقيت القاهرة. وصعد المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بأكثر من 1%.

وتصدر سهم بنك كريدي اجريكول قيم التداول مرتفعا بأكثر من 2%، يليه من حيث قيم التداول سهم فوري للمدفوعات مرتفعا بأكثر من 2.4% وسهم اي اف جي مرتفعا بنحو 0.8%.

وكان سهم طاقة عربية الأبرز صعودا بحلول الساعة 11:45 صباحا حيث جاء بالمرتبة الرابعة من حيث قيم التداول مرتفعا بنحو 11%.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 8.016% الجمعة من 8.018% الخميس.

كما تراجع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.449% الجمعة من 11.557% الخميس.

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