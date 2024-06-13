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سعر الدولار

تداول الدولار في السوق الموازية بمصر صباح الخميس بين 48 و 48.20 جنيه وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف، قبل بدء إجازة طويلة تستمر لأسبوع كامل بمناسبة عيد الأضحى.

ولا يزال سعر الصرف يتحرك في البنوك المصرية والسوق الموازية، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على التعويم في 6 مارس الماضي.

وبلغ السعر الرسمي للدولار بين 47.64 و 47.78 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

البورصة

افتتحت البورصة تعاملات الخميس على ارتفاع، وصعد المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنحو 0.51% عند 26267.72 نقطة.

وارتفع مؤشر شريعة 33 - الذي يضم 33 شركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية - بنسبة 0.67%، فيما بلغت نسبة ارتفاع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – نحو 0.62%.

إصدار صندوق "ذهب"

ستطلق شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية - التابعة للبنك الأهلي المصري - يوم الاثنين 24 يونيو 2024، صندوق للاستثمار في الذهب تحت اسم صندوق ذهب، وتستهدف جمع 10 مليون جنيه (209.5 ألف دولار) كحد أدنى من الاكتتاب، بحسب تصريحات حنان وجدي رئيسة إدارة تطوير الأعمال بالشركة لزاوية عربي.

وسيبلغ سعر الوثيقة 100 جنيه للاكتتاب في الصندوق، وسيستمر الاكتتاب بحد أقصى شهرين ويتوقف ذلك على التغطية المستهدفة. و"ذهب" سيكون الصندوق الثالث للاستثمار في الذهب بعد إطلاق ازيموت مصر أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب وهو صندوق "AZ-Gold" العام الماضي، ثم إطلاق الصندوق الثاني وهو صندوق بلتون ايفولف للاستثمار في الذهب "سبائك" مطلع 2024.

للمزيد: "الأهلي لإدارة الاستثمارات" المصرية تطلق صندوق "ذهب" بحجم 10 مليون جنيه

اتفاقات مع موانئ أبوظبي

وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، عقد نهائي لمنح التزام بناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، وتسويق، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية في موانئ سفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، وفق بيان لمجلس الوزراء الأربعاء.

وقال وزير النقل المصري كامل الوزير وفق البيان، إن مجموعة موانئ أبوظبي ستضخ استثمارات بقيمة 4.7 مليون دولار لتغطي إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث، وأن الاتفاق سيسهم في تسيير خط كروز بين ميناء زايد وموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، ولاحقا موانئ الخليج العربي وميناء العقبة والموانئ الأوروبية والآسيوية.

كما تم توقيع عقدي منح التزام بالأحرف الأولى لمدة 30 عام بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك لعقود منح التزام تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة (رورو)، وكذلك لمحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحسب نفس البيان، وبموجب هذا التعاقد فإن مجموعة موانئ أبوظبي ـ بصفتها مشغل عالمي لمحطات الكروز ـ ستقوم بإدارة وتشغيل صالات محطات الركاب والسفن السياحية باستثمار قيمته 5.3 مليون دولار في محطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة. وكذلك استثمار 25 مليون دولار في بناء البنية الفوقية لمحطات الرورو والسيارات المتخصصة عن طريق شركة NOATUM ، إحدى كبريات الشركات المتخصصة في مجال الرورو.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.448% الأربعاء من 7.299% الثلاثاء.

بينما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.190% الأربعاء من 11.313% الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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