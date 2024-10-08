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*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة

طرح شركة القرية الذكية في البورصة

أعلنت شركة النعيم القابضة المصرية، طرح حصة بين 30 إلى 35% من أسهم شركة تنمية وإدارة القرى الذكية (القرية الذكية) للاكتتاب العام في البورصة المصرية خلال النصف الأول من 2025، رهنا بالموافقات وظروف السوق.

وحسب بيان من النعيم، تعمل شركة تطوير وإدارة القرى الذكية في تطوير مراكز الأعمال الذكية في مصر، ولديها مشروع القرية الذكية في الجيزة بمصر، والممتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع، وبها مقرات لشركات وبنوك في منطقة غرب القاهرة.

ووفق البيان، لدى الشركة خطط لتنفيذ توسعات مستقبلية في شرق القاهرة.

تمتلك شركة النعيم القابضة حصص مباشرة وغير مباشرة في رأس مال شركة القرية الذكية نحو 32.1% إضافة لمساهمين آخرين كوزارة الاتصالات وبنك مصر وشركة المشاريع والأنظمة المتقدمة "ادكوم" وشركة أبناء مصر للتعمير.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية بتعاملات الثلاثاء الصباحية بين 48.36 و 48.50 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.30 و 48.80 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية الثلاثاء، وانخفض سعر الجرام نحو 5 جنيه مقارنة بأسعار مساء الاثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4080 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3570 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4080.52 جنيه للجرام للعرض و 4046.62 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بأكثر من 1.5% عند مستوى 31.3 ألف نقطة بحلول الساعة 11:45 صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة. وانخفض المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بأكثر من 0.8%.

وعلى رأس الأسهم المتراجعة - طبقاً للأعلى من حيث قيم التداول - جاء سهم أوراسكوم كونستراكشون في الصدارة وبنسبة تراجع أكثر من 2.8%، يليه سهم مجموعة طلعت مصطفى متراجعاً بأكثر من 2.7%.

ثم جاء سهم إي إف جي منخفضا بنحو 2.7%، وسهم البنك التجاري الدولي منخفضا بنسبة 0.24%، ثم سهم السويدي اليكتريك والذي هبط بنحو 4.6% وسهم سوديك العقارية بنسبة تراجع أكثر من 2.6%.

فيما كان سهم أسمنت سيناء الأبرز صعودا اليوم حيث قفز بأكثر من 11% الساعة 11:45 صباحا وجاء بالمرتبة السابعة من حيث قيم التداول، يليه بالمرتبة الثامنة سهم ايديتا للصناعات الغذائية وبنسبة ارتفاع 4.7%.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.237% الاثنين من 6.176% الجمعة.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.124% الاثنين من 11.019% الجمعة.

خام برنت

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت فوق مستوى 80 دولار لتغلق عند 80.93 دولار للبرميل الاثنين من 78.05 دولار للبرميل الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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