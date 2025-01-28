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أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر بتعاملات الصباح الثلاثاء، بعد أن تراجعت بنحو 25 جنيه بالتعاملات المسائية ليوم الاثنين.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3825 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4371 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أسعار الدولار

بلغ سعر الدولار في البنوك الرسمية خلال تعاملات الثلاثاء نحو 50.20 جنيه للشراء ونحو 50.30 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 50.31 جنيه، و51.16 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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