تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بإغلاق مؤشرات البورصة، أسعار الدولار والذهب

أسعار الدولار

تراجع سعر الدولار في السوق الرسمية الأربعاء، وتراوح بحلول الثالثة عصرا بين 48.73 و 48.87 جنيه، بحسب آخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، مقابل بين 48.81 و 48.94 جنيه صباحا.

بينما تحرك طفيفا في السوق الموازية ليتراوح بين 49.95 و 50.15 جنيه، مقابل أسعار الصباح بين 49.83 و 50.10 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة مؤخرا، في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن خروج الأموال الساخنة من السوق كانت ردة فعل طبيعية لاضطرابات الأسواق العالمية ما صاحبه ارتفاع في سعر صرف الدولار، لكن تم تلبية هذه الأموال من السوق وبعيدا عن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.

وحصلت الحكومة المصرية على دفعة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر البالغ قيمته 8 مليار دولار نهاية يوليو، فيما أكد الصندوق على ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر مجددا بالتعاملات المسائية الأربعاء، وانخفض سعر الجرام إجمالا خلال اليوم نحو 15 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3960 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3465 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو3997.27 جنيه للجرام في العرض، و 3960.35 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

وكانت أسعار الذهب عالميا، قد سجلت مستوى تاريخي جديد عند 2513.99 دولار للأونصة بإغلاق الثلاثاء من 2504.28 دولار للأونصة الاثنين.

البورصة

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" تعاملات الأربعاء عند 29914.29 نقطة دون تغير مقارنة بإغلاق الثلاثاء.

وارتفع المؤشر السعبيني - متساوي الأوزان - بنسبة طفيفة بلغت 0.44%. بينما تراجع مؤشر شريعة بنسبة 0.69%.

وكان سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الأبرز تراجعا ضمن تداولات اليوم حيث تصدر قيم التداول، وأغلق متراجعا 1.55%.

بينما جاء سهم بلتون القابضة كأبرز الأسهم المرتفعة، إذ حل بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول وصعد 5.21% بالإغلاق.

وفي المرتبة الثالثة من حيث قيم التداول جاء سهم البنك التجاري الدولي - الأكبر وزنا بالمؤشر الرئيسي - وارتفع بنسبة 0.71%.

وفي المرتبة الرابعة من حيث قيم التداول جاء سهم بنك قناة السويس مرتفعا بنسبة 3.51%.

وصعد سهم إي إف جي القابضة بنسبة 2.92% عند الإغلاق وجاء بالمرتبة الخامسة من حيث قيم التداول، يليه بالمرتبة السادسة سهم جي بي كورب الذي ارتفع اليوم بنسبة 3.74%.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.253% الثلاثاء من 7.495% الاثنين.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.427% الثلاثاء من 11.501% الاثنين.

البترول

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 77.20 دولار للبرميل الثلاثاء من 77.66 دولار للبرميل الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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