تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

سعر الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بتعاملات الاثنين الصباحية، بين 48.45 و48.80 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعره الرسمي فتراوح بين 47.88 و 48 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" (EGX30) بنحو 0.2% تحت مستوى 28 ألف نقطة بحلول الساعة 11:45 صباح الاثنين بتوقيت القاهرة. بينما ارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بأكثر من 0.6%.

وجاء تراجع المؤشر الرئيسي مدفوعا بهبوط سهم البنك التجاري الدولي – الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي – بنحو 1%.

كما تراجع سهم إي إف جي بنحو 0.23% متصدرا قيم التداول الساعة 11:45 صباحا. فيما جاء سهم بلتون القابضة مرتفعا 0.33% كثاني أعلى سهم من حيث قيم التداول خلال نفس التوقيت.

وكان سهم أبو قير للأسمدة الأبرز صعودا صباح اليوم، حيث صعد بنحو 1.7% كأعلى رابع سهم من حيث قيم التداول. وجاء في المرتبة الخامسة من حيث قيم التداول سهم موبكو للأسمدة مرتفعا بأكثر من 0.5%.



السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.762% الجمعة من 7.863% الخميس.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.131% الجمعة من 11.123% الخميس.

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