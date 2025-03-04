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تباطؤ توسع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في فبراير

تجنب نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في فبراير، فيما تباطأت وتيرة التوسع مقارنة بشهر يناير.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات- الصادر عن مؤسسة S&P لقياس أداء نشاط الشركات الخاصة غير النفطية - الثلاثاء إلى 50.1 نقطة فبراير من 50.7 نقطة في يناير التي كانت أعلى مستوى منذ 50 شهر.

تعني قراءة المؤشر فوق المستوى المحايد 50 نقطة استمرار نمو النشاط لكن بوثيرة أبطأ. وتعني القراءة تحت 50 نقطة انكماش في النشاط.

ورغم ارتفاع الطلب وزيادة المشتريات مع ضعف ضغوط الأسعار، بقي الإنتاج مستقر وانخفض عدد الموظفين في فبراير.

وظلت الشركات حذرة بشأن التوقعات الاقتصادية، حيث انخفضت التوقعات بشأن نشاط الأعمال خلال الـ 12 شهر المقبلة إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء الصباحية، بنحو 5 جنيه مقارنة بأسعار مساء الاثنين.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4090 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4674 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعادت أسعار الذهب للارتفاع بعد أن شهدت تراجع ملحوظ في عطلة الأسبوع.

أسعار الدولار

أما سعر الدولار في البنوك فبلغ نحو 50.60 للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.38 للشراء، و51.23 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أخبار شركات

- أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المدرجة بالبورصة، الثلاثاء، عزمها استثمار 250 مليون جنيه في صندوق "سي ثري كابيتال 1" وهو صندوق استثمار مباشر في الأسهم المتداولة PIPE.

حصل الصندوق الذي أطلقته شركة سي آي كابيتال القابضة وكومباس كابيتال للاستثمارات المالية، وقد جمع التزامات من مستثمرين بنحو 1.8 مليار جنيه ويتوقع أن يبلغ حجم الصندوق مع الإغلاق النهائي 3 مليار جنيه.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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