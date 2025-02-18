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الطروحات الحكومية

تدرس البورصة المصرية مع الحكومة إمكانية إدراج شركات برنامج الطروحات في البورصة من خلال الاكتتاب في حصص صغيرة بدلا من التوجه لبيعها لمستثمر استراتيجي مباشرة، فيما تدرس البورصة تعديل تشريعي لتسهيل ذلك، وفق ما قاله رئيس بورصة مصر أحمد الشيخ لزاوية عربي في مقابلة فيديو حصرية.

وتعتزم الحكومة التخارج من 10 شركات حكومية خلال العام الجاري، من خلال البيع لمستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة. وحددت 4 شركات تابعة للجيش للطرح في البورصة.

"التنسيق مع وزارة الاستثمار تنسيق عالي جدا نأمل أن هو يؤتي ثماره بسرعة شديدة نحو عملية أن الطروحات تبقى موجودة في البورصة ونعمل قيد مبدئي لجميع الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات،"حسب الشيخ.

"القيد في البورصة بيسهل عملية الطروحات يبقى نقيد قيد مبدئي إن شاء الله يارب نطرح 5% للجمهور،" وفق رئيس البورصة.

سيعني هذا تغيير في استراتيجية برنامج الخصخصة، ليكون عبر الطرح العام الأولي بدلا من الترويج لمستثمر استراتيجي. وسبق أن غيرت الحكومة توجهها في بيع المصرف المتحد بعد عدة محاولات لعقد صفقة مع صناديق سيادية خليجية، دون التوصل لاتفاق، وقررت طرحه في البورصة نهاية 2024.

للمزيد: رئيس بورصة مصر: ندرس مع الحكومة طرح كل شركات برنامج الخصخصة في البورصة ولو بحصص صغيرة

ارتفاع أسعار الذهب

خلال التعاملات الصباحية الثلاثاء، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4095 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4680 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وشهدت أسعار الذهب محليا ارتفاعات خلال الأيام الماضية مدفوعة بزيادة السعر العالمي للذهب وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الدولار

بلغ سعر الدولار في البنوك صباح الثلاثاء، نحو 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية بتراجع طفيف عن التعاملات الصباحية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.02 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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