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ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنحو 1.2% بحلول الساعة 11:00 صباحا بتوقيت القاهرة عند مستوى 27.2 ألف نقطة. كما ارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنحو 1.3% بنفس التوقيت.

وتصدر سهم بلتون قيم التداول مرتفعا بأكثر من 2.4%. وجاء في المرتبة الثانية سهم طلعت مصطفى منخفضا بنحو 1.2%.

وقفز سهم مصر الجديدة للاسكان والتعمير بأكثر من 4.5% الساعة 11:00 صباحا.

وكانت الشركة قد أعلنت صباح اليوم عن نتائجها المالية لعام 2023. وقفز صافي ربح الشركة إلى 7.8 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 603 مليون جنيه في 2022 بفضل زيادة الإيرادات إلى 15.6 مليار جنيه في 2023 من 2 مليار جنيه في 2022.

وتعد هذه النتائج هي الأعلى في تاريخ الشركة. ويعود ذلك إلى صفقة بيع أرض هليوبارك. وكانت مصر الجديدة أعلنت في أواخر 2023 عن بيع أرض هليوبارك بالقاهرة الجديدة مقابل 15 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحكومية.

الدولار

تداول الدولار في السوق الموازية في نطاق بين 47 و 48 جنيه بحلول الساعة 11 صباحا، هذا فيما يتداول في السوق الرسمي عند نحو 47.2 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

إغلاقات الجمعة والأحد ( بحسب المؤشر)

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لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

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