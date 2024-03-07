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تداول الجنيه المصري عند نحو 49.5 للدولار في السوق الرسمي في تعاملات الخميس، نفس مستوى إغلاق الأربعاء، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وهذا بعد يوم حافل سمحت فيه مصر بخفض سعر صرف الجنيه في السوق الرسمي مقابل الدولار إلى نحو 49.5 جنيه للدولار - من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور - بعد أن تخطى في وقت سابق من يوم الأربعاء 50 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

لا يزال سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر يتداول في مستويات بين 51 و52 جنيه للدولار الواحد الخميس، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف، في اليوم التالي لتعويم الجنيه بعد قرار استثنائي من المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة وطرح شهادات ادخار وزيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي.

وقال أحد المتداولين بمصر، إن حالة من الترقب تسود السوق، وأن المتعاملين ينتظرون إجراءات البنوك ومدى قدرتها على تلبية الطلب من الدولار خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن التسعير المتداول للجنيه في السوق السوداء هو عبارة عن عروض مقدمة للتعاملات لكنها تختلف في حالة التنفيذ حسب حاجة المشتري لتوفير الدولار بسرعة وحاجة البائع لتوفير عملة محلية، وهو ما يجعل سعر التنفيذ خاصة في الأرقام الصغيرة أقل. وبعيدا عن هاتين الحالتين تسود حالة من الهدوء والترقب.

الذهب

تخطت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات الخميس 2,160 دولار للأونصة وهو مستوى تاريخي جديد للذهب لليوم الثالث على التوالي.

وكانت أسعار الذهب عالميا ارتفعت يوم الثلاثاء إلى 2,142 دولار للأوقية لتتخطى مستواها التاريخي السابق عند 2,135 المسجل في 4 ديسمبر 2023.

وشهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا منذ بداية أكتوبر 2023 بالتزامن مع بداية التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط مسجلة ارتفاع بأكثر من 18%.

تكلفة التأمين على الديون

وتراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية – أجل 5 سنوات – الأربعاء بحوالي 48 نقطة لتصل إلى مستوى 537.9 نقطة، بالقرب من أقل مستوى خلال عامين والبالغ حوالي 511 نقطة في أبريل 2022.

وبذلك تكون تكلفة التأمين على الديون المصرية – أجل 5 سنوات – قد تراجعت بأكثر من 45% منذ الإعلان صفقة رأس الحكمة. حيث انخفضت بأكثر من 448 نقطة منذ 22 فبراير 2024 عند مستوى 987 نقطة.

البورصة

وارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بحلول الساعة 12:25 ظهرا بتوقيت القاهرة بنسبة 2.7% إلى مستويات 30.5 ألف نقطة مدفوعا بارتفاع سهم البنك التجاري الدولي بأكثر من 8% متصدرا قيم التداول.

بينما جاء سهم طلعت مصطفى كثاني أعلى قيم تداول متراجعا بأكثر من 1.8% خلال نفس التوقيت.

العقود الآجلة والسندات

وانخفض الجنيه مقابل الدولار بحوالي 2.65 جنيه للدولار وفق العقود الآجلة - أجل 12 شهر - ليصل إلى 57.9 جنيه للدولار بحلول الساعة 12:29 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وانخفضت السندات المصرية المقومة بالدولار خلال تعاملات اليوم متراجعة بأكثر من 67 سنت للسندات المستحقة في يونيو 2025 وبأكثر من 1.6 دولار للسندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 وذلك بحلول الساعة 12:29 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وأوصى "جيه.بي مورجان" بشراء أذون الخزانة المصرية أجل عام.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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