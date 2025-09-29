تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

ارتفاع الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين، وزا سعر الجرام بنحو 75 جنيه مقارنة بتعاملات الصباح.

ولدى التعاملات المسائية، سجل متوسط سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 5154 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4410 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

و عيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5880 جنيه للجرام.

تراجع الدولار

تراجع سعر الدولار الرسمي الاثنين، بنحو 10 قروش، وتراوح عند نحو 48 جنيه للشراء و48.10 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.94 جنيه للشراء و 49.79 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

مدينة مصر للإسكان

وافق مجلس إدارة شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير على تأسيس شركات للتطوير العقاري خارج مصر، وفق بيان صادر الاثنين، لم يكشف البيان عن أية تفاصيل أخرى.

كما وافق المجلس على ضخ استثمارات مبدئية بقيمة تصل إلى 5 مليون دولار في تلك الشركات.

القاهرة للخدمات التعليمية

وافقت شركة القاهرة للخدمات التعليمية على نشر تقرير القيمة العادلة لسهمها المعد من جانب شركة كارفي للاستشارات المالية، وذلك في إطار عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة سيرا للتعليم، وفق بيان صادر الاثنين.

وأوضحت شركة القاهرة أن الدراسة اعتمدت على عدة طرق لتقدير القيمة العادلة، حيث قدرتها وفق أسلوب التدفقات النقدية المخصومة بنحو 371 مليون جنيه في نهاية مايو 2025، بما يعادل 30.9 جنيه للسهم. كما حددت القيمة العادلة باستخدام مضاعفات السوق عند 359 مليون جنيه، أي ما يعادل 29.9 جنيه للسهم.

أما وفق طريقة صافي قيمة الأصول (NAV)، فقد بلغت القيمة العادلة لحقوق المساهمين نحو 119.3 جنيه للسهم بنهاية مايو الماضي. وبالاعتماد على المتوسط المرجح بين الطرق الثلاث، بلغت القيمة العادلة التقديرية لحقوق المساهمين نحو 92.7 جنيه للسهم.

وأكدت الشركة أن قرار المساهمين بالاستجابة لعرض الشراء من عدمه يظل مرهون برؤيتهم واعتباراتهم الاستثمارية.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت في وقت سابق على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا للتعليم) للاستحواذ على شركة القاهرة للخدمات التعليمية. ويتضمن العرض شراء حتى 90% من رأسمال الشركة المستهدفة، أي نحو 2.47 مليون سهم تمثل 20.6% من أسهمها، بسعر 32.7 جنيه للسهم.

القناة للسكر

وافق البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" على تقديم قرض بقيمة 150 مليون دولار لشركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة شركات جمال الغرير الإماراتية، وفق وسائل إعلام محلية.

وسيُخصص القرض لتمويل شراء خطوط إنتاج جديدة لمصنع السكر في محافظة المنيا، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية محصول البنجر بالمحافظة من 11 ألف طن يوميا حاليا إلى 36 ألف طن يوميا بحلول العام المقبل.

ضريبة السينما والمسرح

أشارت تقارير محلية إلى أن الحكومة قد تتراجع عن زيادة ضريبة السينما والمسرح تخوفا من آثارها السلبية على الصناعات الإبداعية.

ومازال هناك خطط لزيادة الضرائب على بعض أنواع الحفلات والأماكن، فضلا عن تعديل الحد الأدنى لرسوم دخول الحفلات التي يقدمها فنانون اجانب. من بين الخيارات المطروحة حاليا إعادة هيكلة الضريبة وفق شرائح تصاعدية على اساس اسعار التذاكر، لتخفيف العبء عن المسارح وصغار المنتجين، مع فرض شرائح أعلى على الحفلات والفعاليات الفاخرة بالمناطق السياحية.

وتعمل الحكومة أيضا على إعداد حزمة دعم لمنتجي السينما والمسرح، تهدف لمساعدتهم على انتاج وتسويق اعمالهم.

وبلغت إيرادات ضريبة الملاهي نحو 1.4 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بينما تستهدف وزارة المالية تحصيل 1.2 مليار جنيه هذا العام.

إغلاقات الأحد

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

