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*تم التحديث بجدول إغلاقات الأسواق ليوم الأربعاء

مباحثات استثمارية قطرية

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هناك تعاون مقبل بين مصر وقطر، خلال المرحلة المقبلة من خلال "مشروع استثمار عقاري مُهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي،" وذلك خلال لقاء مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية

وأضاف أن الشركات القطرية المتخصصة أصبح لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وهي فرصة مُهمة لعقد شراكات معها هنا في مصر للاستثمار سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى.

وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى رغبة قطر التعاون مع مصر في مجال التصنيع، وأن هناك طلب قطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي.

"هناك قائمة أيضا، سنعرضها على الأخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص..مُستعدون للتحرك في هذا الملف في أسرع وقت،" حسب مدبولي.

وأضاف أن هناك مباحثات مشتركة أيضًا مع الجانب القطري للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، وإنشاء مراكز البيانات.

وقال رئيس وزراء قطر، إن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الخميس بين 49.60 و49.74 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي.

وتراوح الدولار في السوق الموازية بين 49.90 و 50.95 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع لمستوى 49 جنيه مؤخرا وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر هذا الشهر.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الخميس الصباحية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4183 جنيه للجرام.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3660 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4239.05 جنيه للجرام للعرض و4176.89 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

مصر والأردن

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 728 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 637 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وفق بيان من الجهاز المركزي للإحصاء.

وبلغت صادرات مصر للأردن 546 مليون دولار خلال الفترة، مقابل 498 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 182 مليون دولار خلال الفترة مقابل 139 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.

إغلاقات الأربعاء

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