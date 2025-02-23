تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

البورصة: افتتاحية أسبوع خضراء

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بنحو 0.3% لدى إغلاق الأحد - أولى جلسات الأسبوع - متخطيا مستوى 31 ألف نقطة.

وقفز المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 1.13% ومؤشر الشريعة بنحو 0.7%.

وتسود أجواء متفائلة بشأن الطروحات الحكومية. وكان رئيس البورصة أحمد الشيخ قال في تصريحات لزاوية عربي الأسبوع الماضي إن مناقشات تجري مع الحكومة لإدراج شركات برنامج الخصخصة في البورصة بدلا من بيعها لمستثمر استراتيجي بشكل مباشر. وتعتزم الحكومة التخارج من 10 شركات خلال العام الجاري.

تفاصيل أكثر: فيديو - رئيس بورصة مصر: نقاشات مع الحكومة لإدراج شركات الطروحات في السوق، وندرس تطوير 3 مؤشرات

أبو قير للأسمدة

قرر مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة تشكيل لجنة لتسيير أعمال الشركة بعد وفاة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، حسب بيان الأحد.

كانت أبو قير للأسمدة، أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، عن وفاة عابد عز الرجال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة ورئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق.

أسعار الدولار والذهب

لم تشهد أسعار الصرف والذهب في السوق المحلية تغيرات تذكر خلال تعاملات يوم الأحد.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4145 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4737 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وشهدت أسعار الذهب محليا ارتفاعات خلال الأيام الماضية مدفوعة بزيادة السعر العالمي للذهب وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

فيما بلغ سعر الدولار في البنوك نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.24 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أحدث الإغلاقات

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا