تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بنتائج أعمال شركات، وأداء مؤشرات البورصة

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار الرسمي صباح الأحد، بين 48.84 و 48.97 جنيه وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

فيما تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 50 و50.27 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة مؤخرا، في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن خروج الأموال الساخنة من السوق كانت ردة فعل طبيعية لاضطرابات الأسواق العالمية ما صاحبه ارتفاع في سعر صرف الدولار، لكن تم تلبية هذه الأموال من السوق وبعيدا عن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.

وحصلت الحكومة المصرية على دفعة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر البالغ قيمته 8 مليار دولار نهاية يوليو، فيما أكد الصندوق على ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن.

أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب في مصر، على خلفية ارتفاع تاريخي لسعر المعدن عالميا نهاية الأسبوع، حيث سجل سعر الأونصة 2508.01 دولار الجمعة مقابل 2456.79 دولار الخميس.

وخلال تعاملات الأحد الصباحية في مصر، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3983 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3485 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3997.96 جنيه للجرام في العرض، و 3973.2 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

نتائج أعمال

- ارتفع صافي أرباح شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 296.2 مليون جنيه مقابل 86.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني من العام، تفاقمت الخسائر الصافية للشركة إلى 55.2 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 22.8 مليون جنيه في الربع الثاني من 2023.

- تراجعت أرباح شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ صافي الربح العائد على مساهمي الشركة الأم 241 مليون جنيه مقابل 252.2 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

كما تراجع صافي الربح ربع السنوي إلى نحو 87.8 مليون جنيه مقابل 100.8 مليون جنيه في الربع الثاني من 2023.

- ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات خلال العام المالي 2023 – 2024 المنتهي في يونيو الماضي، بنسبة 40% لتسجل 6.13 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه في العام المالي السابق.

جاء ذلك بدعم ارتفاع الإيرادات بنسبة 30% على أساس سنوي إلى نحو 6.5 مليار جنيه.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بنسبة طفيفة بلغت 0.16% عند 29675 نقطة بحلول الساعة 11:50 صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

وقفز المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة أكبر بلغت 1.3%.

وتصدر قيم التداول صباح اليوم سهم دايس للملابس وارتفع السهم بأكثر من 10.7% الساعة 11:50 صباحا. يليه بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول سهم سوديك العقارية وارتفع بأكثر من 9.2%.

وجاء في المرتبتين الثالثة والرابعة جاءت أسهم العقارات بالم هيلز وطلعت مصطفى، على التوالي. وصعد بالم هيلز بنحو 3.9%، بينما ارتفع سهم طلعت مصطفى بنحو 0.3%.

مصر والإمارات

بحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، سبل تعزيز مجالات التعاون وخاصة فيما يتعلق بملفات الصناعة، والطاقة، والكهرباء، والاستثمار.

ووفق بيان حكومي مصري السبت، قال الجابر "لدينا مشروعان مهمان حاليًا، الأول: مشروع تصنيع الألواح الشمسية، والثاني: مشروع البطاريات لتخزين الطاقة المتجددة.. لدينا شراكات مع مصنعين كبار، ونحن على استعداد لدراسة أي مشروعات أخرى مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بما يخدم استراتيجية الصناعة في مصر".

"كما لدينا رغبة لتطوير عدد من مشروعات الغاز،" وفق ما نقله البيان عن الوزير الإماراتي.

مشروع طاقة رياح

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركات (مصدر – انفينيتي)، اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميغاوات بمنطقة خليج السويس، وفق بيان حكومي السبت.

وذكر البيان، أن التوقيع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه في إقامة محطات التوليد من طاقة الشمس والرياح.

وبموجب الاتفاقيتين، سيقوم التحالف بتطوير وتمويل وتشغيل المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر 2026.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.528% الجمعة من 7.687% الخميس.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.503% الجمعة من 11.621% الخميس.

وتراجعت تكلفة التأمين على الديون المصرية - أجل 5 سنوات - من 673.87 نقطة الخميس إلى 655.625 نقطة الجمعة وهو أدنى مستوى منذ بداية أغسطس الحالي.

البترول

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى 80 جنيه لتصل إلى 79.68 دولار للبرميل الجمعة من 81.04 دولار للبرميل الخميس.

إغلاقات نهاية الأسبوع

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