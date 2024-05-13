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الدولار

تراجع سعر الدولار في التعاملات الصباحية في مصر يوم الاثنين، مع استمرار التحركات اليومية للسعر منذ قرار تحرير تعويم العملة المحلية في مارس الماضي.

وبحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الاثنين تداول الدولار في السوق الموازية بمصر في نطاق بين 47.76 و48.06 جنيه، أي بمتوسط أقل من 48.03 جنيه الذي سجله يوم الأحد، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وسجل السعر الرسمي للدولار بحلول التوقيت نفسه ما بين 47.18 و47.23 جنيه متراجعا من نطاق بين 47.23 و47.33 جنيه أغلق عنده يوم الأحد، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية يوم الاثنين، وهبط المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) بنحو 1% بحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة، ليصل إلى مستوى 24.9 ألف نقطة.

كما تراجع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بأكثر من 2.1% بحلول التوقيت نفسه.

وتصدر سهم البنك التجاري قيم التداول بحلول الساعة 11 صباحا، وارتفع السهم - الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي - بأكثر من 2% بعد إعلان البنك نتائج أعمال قوية خلال الربع الأول من 2024.

وتضاعفت الأرباح الصافية للبنك تقريبا خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 11.9 مليار جنيه مقابل نحو 6.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، مدفوعا بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 82% على أساس سنوي لتصل إلى 21.8 مليار جنيه خلال الربع الأول.

وجاء سهم القلعة للاستثمارات بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول حتى الساعة 11 صباحا، وتراجع السهم بأكثر من 6.8%.

"قطر للطاقة"

وقعت شركة قطر للطاقة الحكومية اتفاقية مع شركة إكسون موبيل تستحوذ بموجبها الشركة القطرية على حصة تبلغ 40% في منطقتي "القاهرة" و"مصري" البحريتين قبالة سواحل مصر، وفق بيان لقطر للطاقة يوم الأحد.

وستحصل إكسون موبيل، وهي المشغل للمنطقتين، على الحصة المتبقية البالغة 60%، وستخضع الاتفاقية للموافقات الحكومية الرسمية.

إغلاقات الأحد

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