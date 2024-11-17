تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة

نتائج أعمال شركات

- ارتفع صافي أرباح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بعد خصم حقوق الأقلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 127% على أساس سنوي، إلى 1.1 مليار جنيه، وفق بيان من الشركة للبورصة الأحد.

جاء ذلك بدعم نمو الإيرادات بنحو 66% على أساس سنوي، لتسجل 3.8 مليار جنيه في الفترة (يناير – سبتمبر 2024).

- قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة في بيان الأحد، إن الإيرادات الإجمالية للمجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 27.96 مليار جنيه بنمو نحو 52% على أساس سنوي مع نمو إيرادات قطاع الفنادق.

أما صافي الربح بعد الضرائب فقفز خلال التسعة أشهر إلى نحو 9 مليار جنيه من 2.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة.

وسجلت المبيعات العقارية للمجموعة نحو 470 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى 6 نوفمبر الجاري، فيما بلغت مبيعات التسعة أشهر الأولى من العام 454 مليار جنيه مقارنة بـ 93 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

البورصة

عمق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" خسائره بحلول الساعة 1:15 ظهر الأحد، متراجعا بنحو 0.8% إلى 31.2 ألف نقطة.

أما المؤشر السبعيني متساوي الأوزان، فتحول للون الأحمر ليتراجع بنحو 0.28%.

عودة النصر للسيارات

أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن إعادة الإنتاج في شركة النصر للسيارات - العائدة من التصفية التي أقرت في 2009 - بعد توقف دام أكثر من 15 عام.

كانت الشركة الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، قد مرت بعدد من المراحل، بداية من التأسيس في 1959، وتقسيمها إلى شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات والتي استمرت لتصنيع الأتوبيس واللوري والجرار الزراعي، وقرار تصفية النصر ثم إعادتها في 2017 من التصفية وإعادة دمجها مع الشركة الهندسية مرة أخرى.

وقال مدبولي وفق بيان حكومي، إن الحكومة حرصت "أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل".

ووقعت شركة النصر، عقد تأسيس شركة لتصنيع بطاريات و"ميني باصات" كهربائية بالتعاون مع شركتين إماراتية وسنغافورية تايوانية لتصنيع أول ميني باص كهربائي بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 اتوبيس فى عام 2026.

كما تستهدف الشراكة إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الانتاج منتصف العام المقبل، على أن يتم مضاعفة الإنتاج بداية من 2027.

ووفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام عن الرئيس التنفيذي للشركة خالد رشيد، فإن المصنع سينتج 10 سيارات يوميا بما يعادل 20 ألف سيارة سنويا، وإن تكلفة خطوط الإنتاج الجديدة كلفت نحو 20 مليون دولار، تم تمويلها ذاتيا بالكامل من قبل الشركة القابضة المعدنية المالكة للنصر. وسيبدأ الإنتاج التجريبي نهاية ديسمبر المقبل، تمهيدا لبدء الإنتاج الكامل في منتصف عام 2025.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الأحد، بين 49.31 و 49.45 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

أما في السوق الموازية فتراوح بين 49.62 و 50.10 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع خلال الأسبوع الماضي، وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي بدأت منتصف الأسبوع الماضي.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

خلال التعاملات الصباحية الأحد، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4058 جنيه للجرام.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3550 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.



أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4105.86 جنيه للجرام للعرض و4045.94 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

إغلاقات نهاية الأسبوع

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا