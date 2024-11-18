تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة وأسعار الدولار والذهب وتحديثات الأسواق

أخبار شركات

- أطلق بنك الاستثمار إي اف چي ھیرمیس، صندوق التعلیم السعودي بقیمة 300 ملیون دولار، ويتوقع أن یتضاعف أكثر من الضعف تماشیا مع أھداف رؤیة السعودیة 2030، وفق بيان الاثنين.

وحسب البيان، فقد دخل الصندوق في اتفاقیات نھائیة مع مجموعة جي إف إتش GFH للاستحواذ على محفظة من المدارس الدولیة "برایتس للتعلیم" وتضم 4 مدارس في السعودیة، ومدرستین في الإمارات، وواحدة في البحرین.

- ارتفع صافي ربح شركة بلتون القابضة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى نحو 1.13 مليار جنيه مقابل 86 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة وفق بيان الاثنين.

جاء نمو صافي الربح بدعم ارتفاع إيرادات التشغيل بنحو 405% على أساس سنوي خلال التسعة أشهر لتسجل 4.8 مليار جنيه.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة 1.24% الاثنين ليغلق عند 30864 نقطة. وهبط المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 1.2%. كما هبط مؤشر شريعة 1.4%.

ومن حيث قيم التداول، جاء سهم أي اف جي في الصدارة متراجعا 2.2%، تلاه سهم طلعت مصطفى بنسبة تراجع 2.8%.

وفي المرتبة الثالثة جاء سهم ايجيترانس مرتفعاً 4.29%، ثم سهم حديد عز متراجعاً 2.49%.

وجاء سهم دايس في المرتبة الخامسة بنسبة ارتفاع 1.85%، تلاه سهم النساجون الشرقيون بنسبة تراجع 3.64%.

طروحات

تسعى الحكومة للانتهاء من إجراءات طرح حصص من عدد من الكيانات خلال الفترة المقبلة، و"من بينها كيانات في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات،" وفق ما قاله محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في بيان.

وأشار المتحدث إلى أن هناك نحو 15 طرح مُستقبلي لكيانات في قطاعات مختلفة - دون أن يذكر تفاصيل - إضافة لكيانات يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها حتى نهاية العام المالي الجاري.

وتنتظر البورصة طرح حصة 30% من المصرف المتحد التابع للبنك المركزي قبل نهاية العام الجاري.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية بحلول الساعة الثالثة عصرا الاثنين بين 49.37 و 49.50 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

أما في السوق الموازية فتراوح بين 50.13 و 50.33 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع خلال الأسبوع الماضي، وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر هذا الشهر.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين، وزاد سعر الجرام بنحو 35 جنيه لعيار 21 مقارنة مع أسعار الصباح.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4086 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3575 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4130.77 جنيه للجرام للعرض و4066.48 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

تحديثات الأسواق

تراجعت العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار (أجل 12 شهر) خلال تعاملات الاثنين إلى 58.1373 جنيه للدولار، مقابل إغلاق الجمعة عند 58.60 جنيه للدولار.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا الاثنين إلى 2592.37 دولار للأوقية، مقابل 2563.25 دولار بإغلاق الجمعة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام إلى 71.56 دولار للبرميل مقابل 71.04 دولار للبرميل بإغلاق الجمعة.

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