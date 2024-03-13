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سعر الصرف

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 48.7 و49.7 جنيه للدولار الواحد في المتوسط، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف. ويتداول الدولار في السوق الرسمي بين نحو 48.3 و48.4 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بأكثر من 1,647 نقطة ليغلق عند 31,013.88 نقطة، منخفضا بنسبة 5.04% وهي أكثر نسبة تراجع منذ 31 يناير الماضي.

وانخفض المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 3.4% ليغلق عند 6,760.17 نقطة.

وقاد سهم البنك التجاري الدولي – الأثقل وزنا – تراجع المؤشر الرئيسي خلال جلسة الأربعاء.

وهبط السهم بنسبة 6.82% وكان ثاني أعلى سهم من حيث قيم التداول بعد سهم طلعت مصطفى. وكان سهم حديد عز هو الأعلى انخفاضا – ضمن المؤشر الرئيسي – بنسبة 8.39%. بينما جاء سهم "جي بي كورب" كأعلى نسبة صعود اليوم – ضمن المؤشر الرئيسي - بنسبة 2.68%.

وأغلق سهم السويدي إليكتريك على تراجع بنسبة 4.92% بعد إعلان الشركة صباح اليوم عن نتائج أعمالها لعام 2023 محققة صافي أرباح بلغت 10.1 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة بصافي أرباح 5.4 مليار جنيه خلال 2022، بنسبة نمو حوالي 87% على أساس سنوي.

واقترحت الشركة توزيع 50 قرش للسهم. وكان سهم الشركة يتداول على ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية قبل الإعلان عن النتائج.

وتراجع سهم بلتون عند الإغلاق بنسبة 1.72% بعد أن كان ضمن أبرز الأسهم المرتفعة خلال تعاملات الصباح. وكانت بلتون قد أعلنت عن تحقيق نتائج أعمال جيدة في 2023، هذا بالتزامن مع عدم نفي الشركة في بيان للبورصة المصرية الأربعاء بشكل قاطع نيتها للإدراج المزدوج في ناسداك دبي.

بيان بلتون

وتصدر القطاع العقاري تداولات اليوم مستحوذا على 21.51% من قيم التداول.

كما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع الأربعاء بقيمة 758.3 مليون جنيه بقيادة المؤسسات. بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 710.78 مليون جنيه و47.54 مليون جنيه على التوالي.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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