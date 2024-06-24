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سعر الدولار

واصل سعر الدولار في البنوك الرسمية والسوق الموازية تحركاته الاثنين، في تعاملات ما بعد إجازة عيد الأضحى التي استمرت لأسبوع كامل.

وبحلول الساعة الثالثة عصر الاثنين، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 48.27 و 48.90 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتراوح السعر الرسمي للدولار بين نحو 48.25 و 48.39 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

ولا يزال سعر الصرف يتحرك في البنوك المصرية والسوق الموازية، بعد مرور أكثر من 3 أشهر على التعويم في 6 مارس الماضي.

زيادة تخفيف الأحمال

سيقطع التيار الكهربائي يوم الاثنين لمدة ساعة إضافية وفق قرار الحكومة بزيادة فترة تخفيف الأحمال ليومين فقط هما الأحد والاثنين، وفق ما أعلنته وزارتا الكهرباء والبترول في بيان يوم الأحد.

وقال البيان إن ذلك بسبب زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالى زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة.

وأضاف البيان الصادر الأحد "فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط، لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية".

وترتفع درجات الحرارة في مصر، فيما تشهد عدة دول ارتفاع في درجات الحرارة، وتنقطع الكهرباء في مصر ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا، فيما يشكو سكان مناطق مختلفة من مدد أطول لانقطاع التيار.

البورصة

أغلق المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) متراجعا بنسبة 0.59% عند مستوى 26902.4 نقطة. بينما أنهى المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – جلسة الاثنين بالمنطقة الخضراء مرتفعا بنسبة طفيفة بلغت 0.11%.

وتراجع مؤشر شريعة EGX33 بنسبة 0.62% بإغلاق الاثنين. ويُعد المؤشر أداة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة ذات السيولة المرتفعة. وهو مؤشر قائم على استيفاء مجموعة من الضوابط الشرعية التى أقرتها لجنة تضم عدد من علماء الشريعة الخبراء في فقه المعاملات المالية.

وتصدر سهم السويدي اليكتريك قيم التداول الاثنين متراجعا 1.19%، يليه من حيث قيم التداول سهم اي فاينانس والذي أغلق على ارتفاع بنسبة 0.2%. وفي المرتبة الثالثة من حيث قيم التداول حل سهم مجموعة طلعت مصطفى متراجعا 0.52%. وجاء سهم البنك التجاري الدولي – الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي – بالمرتبة الرابعة من حيث قيم التداول منخفضا 0.2%.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.583% الجمعة من 7.624% الخميس.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.488% الجمعة من 11.449% الخميس.

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